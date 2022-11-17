В Днепре на Лисиченко столкнулись автобус №38 и ВАЗ: есть пострадавшие

Об этом сообщает «Информатор».
Предварительно известно, что водитель на ВАЗ направлялся к Березинскому рынку по улице Марии Лисиченко. В этот момент автобус двигался в правой полосе в сторону Калиновой. Водитель легковушки не справился с управлением на скользкой дороге – произошла авария.
Пострадали водитель ВАЗ и пассажир автобуса, их госпитализировали.
На месте аварии работают правоохранители. Они и будут устанавливать все обстоятельства ДТП.
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