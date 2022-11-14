В Днепре на левом берегу сгорела баня (ФОТО)

В Днепре загорелась баня во дворе частного дома в Самарском районе города.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар произошел 13 ноября около 12:30 по улице Соловьиной. В результате возгорания баня была практически уничтожена – площадь пожара составила 30 кв. м. К счастью, никто не пострадал.

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