В Днепре на левом берегу сгорела баня (ФОТО)

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар произошел 13 ноября около 12:30 по улице Соловьиной. В результате возгорания баня была практически уничтожена – площадь пожара составила 30 кв. м. К счастью, никто не пострадал.
Читайте также:
Автор:
В Днепре на двое суток перекроют железнодорожный переезд по улице Лесной.
Зонт можно оставлять дома!
Большинство днепрян против установки новогодней елки в Днепре в этом году.
Мирного решения не будет!
Днепрянка показала, как выглядит посылка, уцелевшая после атаки "шахидами" на "Новую почту" в Днепре.
На улицах Днепра был замечен "российский танкист".
В Днепре продают пиво, которое расфасовали в Уфе.
Украинский снайпер приблизился к мировому рекорду.
В Днепре пятый месяц спасают собаку из Бахмута, которая ждала хозяев, но попала под удар ракеты
Убегая из Херсона россияне украли енота.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!