В Днепре на Леонтовича горело здание

Сегодня утром на улице Леонтовича в Днепре горело здание.

Сообщение о возгорании поступило в 09:21 в Службу спасения.

По вызову приехали бригада пожарных из города.

На месте установили, что горит одноэтажное брошенное здание.

На тушение пожара ушло около получаса.

Огонь уничтожил перекрытие и крышу здания, а также мусор, который был внутри.

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