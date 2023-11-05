В Днепре на Леонтовича горело здание

Сообщение о возгорании поступило в 09:21 в Службу спасения.
По вызову приехали бригада пожарных из города.
На месте установили, что горит одноэтажное брошенное здание.
На тушение пожара ушло около получаса.
Огонь уничтожил перекрытие и крышу здания, а также мусор, который был внутри.
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