В Днепре на Киевской возле мусорников нашли труп: комментарий полиции

Предварительно, на теле не обнаружены телесные повреждения.

Сегодня, 17 марта, в Днепре на улице Киевской возле мусорных баков обнаружили труп.

Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Мы обратились за комментарием в полицию. Там нам подтвердили эту информацию. И отметили, что личность умершего уже установили – это мужчина 1973 года рождения.

По предварительной информации, на теле не обнаружены телесные повреждения, поэтому его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле элитного ЖК обнаружили труп: комментарий полиции.

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