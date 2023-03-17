В Днепре на Киевской возле мусорников нашли труп: комментарий полиции

Сегодня, 17 марта, в Днепре на улице Киевской возле мусорных баков обнаружили труп.
Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.
Мы обратились за комментарием в полицию. Там нам подтвердили эту информацию. И отметили, что личность умершего уже установили – это мужчина 1973 года рождения.
По предварительной информации, на теле не обнаружены телесные повреждения, поэтому его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле элитного ЖК обнаружили труп: комментарий полиции.
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