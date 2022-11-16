В Днепре на Кротова столкнулись маршрутка и легковушка: среди пострадавших есть ребенок

В Днепре на улице Бориса Кротова 16 ноября столкнулись легковой автомобиль Daewoo и маршрутный автобус.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что столкнулись микроавтобус «Газель» и легковой автомобиль Daewoo-Lanos. Еще до прибытия сотрудников Госслужбы, экипаж скорой помощи отвез в больницу пострадавшую женщину и ребенка. Женщина ехала в Daewoo, а ребенок был пассажиром маршрутки.

Спасатели отключили аккумуляторы разбитых машин, чтобы избежать их возможного возгорания. В обстоятельства аварии предстоит разобраться правоохранителям.

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