Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на Кротова мужчина упал в канализационный колодец

Сегодня 10:00
просмотров

В Днепре спасатели помогли мужчине выбраться из канализационного колодца.

Новости Днепра про В Днепре на Кротова мужчина упал в канализационный колодец

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. 

Инцидент случился ночью 23 марта на улице Бориса Кротова. В 01:17 на линию «101» сообщили о мужчине, который упал в канализационный колодец и нуждается в помощи. На место направили местных спасателей.

Прибыв на место происшествия, чрезвычайники спустили в колодец стремянку, по которой мужчина 1971 года рождения смог самостоятельно выбраться на поверхность.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на Кротова мужчина упал в канализационный колодецУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Кротова мужчина упал в канализационный колодецРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    ВСУ за сутки ликвидировали 660 оккупантов, 13 танков и 20 беспилотников
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    ВСУ за сутки ликвидировали 660 оккупантов, 13 танков и 20 беспилотников

    Украинские защитники по состоянию на утро 23 марта ликвидировали за…

    Как работает общественный транспорт Днепра 23 марта
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Как работает общественный транспорт Днепра 23 марта

    Сегодня, 23 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме…

    ВСУ отразили 83 атаки и уничтожили вражеские ЗРК со станцией РЭБ, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    ВСУ отразили 83 атаки и уничтожили вражеские ЗРК со станцией РЭБ, — Генштаб

    Бойцы Сил обороны Украины отразили за прошедшие сутки на восточном…

    Раскладывал по всему городу: в Днепре разоблачили наркосбытчика
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    Раскладывал по всему городу: в Днепре разоблачили наркосбытчика

    В Днепре правоохранители задержали 34-летнего мужчину, продававшего горожанам наркотики.

    Последние новости

    Еще один город на Днепропетровщине завершает отопительный сезон
    Еще один город на Днепропетровщине завершает отопительный сезон

    В среду, 22 марта, в Днепре завершили отопительный сезон.

    Сегодня 10:09
    0
    просмотров
    ВСУ за сутки ликвидировали 660 оккупантов, 13 танков и 20 беспилотников
    ВСУ за сутки ликвидировали 660 оккупантов, 13 танков и 20 беспилотников

    Украинские защитники по состоянию на утро 23 марта ликвидировали за сутки 660 российских оккупантов, и общее число потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжия теперь составило 168 150 солдат. Также ВСУ уничтожили 13 танков, два десятка беспилотников.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Днепровском районе легковушка слетела с дороги и загорелась
    В Днепровском районе легковушка слетела с дороги и загорелась

    В пгт Куриловка Днепровского района легковой автомобиль загорелся, слетев с дороги в кювет.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Как работает общественный транспорт Днепра 23 марта
    Как работает общественный транспорт Днепра 23 марта

    Сегодня, 23 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    ВСУ отразили 83 атаки и уничтожили вражеские ЗРК со станцией РЭБ, — Генштаб
    ВСУ отразили 83 атаки и уничтожили вражеские ЗРК со станцией РЭБ, — Генштаб

    Бойцы Сил обороны Украины отразили за прошедшие сутки на восточном участке фронта 83 атаки российских оккупантов, которые продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

    Сегодня 08:00
    0
    просмотров
    Анти-озеленение: в Кривом Роге обнаружили бус с украденными деревьями
    Анти-озеленение: в Кривом Роге обнаружили бус с украденными деревьями

    Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    Раскладывал по всему городу: в Днепре разоблачили наркосбытчика
    Раскладывал по всему городу: в Днепре разоблачили наркосбытчика

    В Днепре правоохранители задержали 34-летнего мужчину, продававшего горожанам наркотики.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Настоящая весна: 23 марта днепрян ждет хорошая погода
    Настоящая весна: 23 марта днепрян ждет хорошая погода

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    В Запорожье завершен разбор завалов: что известно
    В Запорожье завершен разбор завалов: что известно

    В Запорожье сотрудники ГСЧС завершили спасательную операцию на месте ракетного удара рф по жилым домам. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

    Вчера 22:09
    0
    просмотров
    Верили до последнего: под Бахмутом погиб 23-летний Александр Есаул
    Верили до последнего: под Бахмутом погиб 23-летний Александр Есаул

    Житель села Запорожское Апостоловской общины Александр Эсаул некоторое время считался пропавшим без вести. Родственники и земляки до последнего надеялись на лучшее.

    Вчера 22:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх