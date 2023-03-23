В Днепре на Кротова мужчина упал в канализационный колодец

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Инцидент случился ночью 23 марта на улице Бориса Кротова. В 01:17 на линию «101» сообщили о мужчине, который упал в канализационный колодец и нуждается в помощи. На место направили местных спасателей.
Прибыв на место происшествия, чрезвычайники спустили в колодец стремянку, по которой мужчина 1971 года рождения смог самостоятельно выбраться на поверхность.
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