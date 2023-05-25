В Днепре на Красном Камне неизвестные систематически обрисовывают подъезд буквами «Z»

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины буква «Z» приобрела совершенно новый смысл. Именно с такими отметками вражеская техника заезжала в украинские поселки и города. Теперь любое упоминание этой буквы триггерит украинцев.
Жители Красного Камня столкнулись с хулиганами, систематически обрисовавшими буквами «Z» подъезд одного из домов на улице Коробова. Местные говорят, что новые надписи появляются почти каждый день. Началось все после войны.
Обострилась ситуация после того, как погиб военный, живший в этом подъезде. Кроме «зеток» начали появляться надписи «слава россии» и красно-черные флаги УПА, на которых писали непристойные бранные выражения.
Жители дома говорят, что неоднократно смывали эти надписи, но они появлялись снова.
Сил уже нет, – пишут днепряне.
Видео с доказательствами опубликовали в телеграм-канале «Днепр Оперативный. Война».
Жители дома говорят, что будут обращаться в полицию по этому случаю.
Напомним, ранее сервис проката велосипедов интересно решил проблему с буквой Z.
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