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  • В Днепре на Красном Камне неизвестные систематически обрисовывают подъезд буквами «Z»

В Днепре на Красном Камне неизвестные систематически обрисовывают подъезд буквами «Z»

Сегодня 10:54
просмотров

В Днепре хулиганы обрисовывают подъезд Z-eтками.

 

Новости Днепра про В Днепре на Красном Камне неизвестные систематически обрисовывают подъезд буквами

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины буква «Z» приобрела совершенно новый смысл. Именно с такими отметками вражеская техника заезжала в украинские поселки и города. Теперь любое упоминание этой буквы триггерит украинцев.

Жители Красного Камня столкнулись с хулиганами, систематически обрисовавшими буквами «Z» подъезд одного из домов на улице Коробова. Местные говорят, что новые надписи появляются почти каждый день. Началось все после войны.

Новости Днепра про В Днепре на Красном Камне неизвестные систематически обрисовывают подъезд буквами

Новости Днепра про В Днепре на Красном Камне неизвестные систематически обрисовывают подъезд буквами

Обострилась ситуация после того, как погиб военный, живший в этом подъезде. Кроме «зеток» начали появляться надписи «слава россии» и красно-черные флаги УПА, на которых писали непристойные бранные выражения.

Жители дома говорят, что неоднократно смывали эти надписи, но они появлялись снова.

Сил уже нет, – пишут днепряне.

Видео с доказательствами опубликовали в телеграм-канале «Днепр Оперативный. Война».

Жители дома говорят, что будут обращаться в полицию по этому случаю.

Напомним, ранее сервис проката велосипедов интересно решил проблему с буквой Z.

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