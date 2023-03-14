В Днепре на Коцюбинского произошла авария: затруднено движение в направлении левого берега

Сегодня, 14 марта, в Днепре на улице Коцюбинского произошла авария.
Об этом сообщают Ситуационный центр Днепра и местные Telegram-каналы.
По предварительной информации, никто не пострадал, но движение по улице Коцюбинского (от Успенской площади до Центрального моста) в направлении левого берега затруднено.
Учитывайте эту информацию!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на улице Каруны трамвай сошел с рельсов.
Читайте также:
Автор:
На территории нынешнего Днепра было несколько зимовников. Со временем они…
В Днепре спасли едва не погибшего на Донбассе спортсмена.
Срочно найти работу в Днепре можно тем специалистам, кто имеет…
В Днепре задержали местных Бонни и Клайда.
На территории нынешнего Днепра было несколько зимовников. Со временем они превращались в слободки, а названия получали в честь своих основателей.
Миграционники объяснили, нужно ли менять загранпаспорт, если у него другая транслитерация.
Отмечается, что вкус у такого гриба – на любителя.
В Днепропетровской области через год удалось похоронить пилота, который направил самолет на вражескую колонну.
В Днепре спасли едва не погибшего на Донбассе спортсмена.
Все из-за потепления.
В ВОЗ считают, что пандемия закончится в 2023 году.
Срочно найти работу в Днепре можно тем специалистам, кто имеет опыт рабочей специальности, где нужно не только иметь дело с документами, но и заниматься физическим трудом, «работать руками». За такую работу предлагают самую разную зарплату – от 850 грн в…
В Днепре задержали местных Бонни и Клайда.
В пятницу, 10 марта, около 19:00 в полицию поступило сообщение о конфликте между 30-летним мужчиной и несовершеннолетним в одном из заведений питания на территории Покровского района в Кривом Роге.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!