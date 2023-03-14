В Днепре на Коцюбинского произошла авария: затруднено движение в направлении левого берега

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу.

Сегодня, 14 марта, в Днепре на улице Коцюбинского произошла авария.

Об этом сообщают Ситуационный центр Днепра и местные Telegram-каналы.

По предварительной информации, никто не пострадал, но движение по улице Коцюбинского (от Успенской площади до Центрального моста) в направлении левого берега затруднено.

Учитывайте эту информацию!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на улице Каруны трамвай сошел с рельсов.

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