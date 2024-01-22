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В Днепре на косе Победы поселилась семья молодых лебедей (ФОТО)

Сегодня 14:37
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На Победе поселилась семья лебедей.

Новости Днепра про В Днепре на косе Победы поселилась семья молодых лебедей (ФОТО)

На косе на Победе-6 поселились молодые лебеди. Пятеро птиц плавают вместе с утками, сообщает Dnepr.info.

Это лебеди-шипуны – гусеобразные птицы, обитающие на водоемах Украины и Европы. Шипуны от уток и гусей отличаются разве что размерами. Взрослая особь весом от 8 до 13 кг и длиной тела 140 см может водиться на пресных реках и озерах, а иногда и болотах.

Питаются лебеди водными растениями, находя пищу под водой. Однако иногда шипуны находят пищу на суше, где питаются злаковыми и кормовыми растениями. Поэтому птиц не желательно кормить хлебом, так как их организм не может переварить хлебные изделия.

Лебеди-шипуны находятся под охраной Директивы ЕС об охране диких птиц, поэтому охотиться на них запрещено.

В отличие от других птиц, лебеди комфортно себя чувствуют в прохладном климате, потому не улетают на юг, а остаются на зимовку. Однако во время сильных морозов, когда водоемы покрываются льдом, лебедям приходится несладко. Часто птицы вмерзают в лед или вынуждены искать новые территории, где можно поживиться.

Новости Днепра про В Днепре на косе Победы поселилась семья молодых лебедей (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре на косе Победы поселилась семья молодых лебедей (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре на косе Победы поселилась семья молодых лебедей (ФОТО)

На видео можете увидеть, как пятеро лебедей плавают вместе с утками, в реке у косы Победы-6.

Кроме лебедей, на Победе-6 также поселились рыбаки. Целый рыбацкий городок на льду соорудили смельчаки. Некоторые даже пришли с палатками. Об этом мы рассказывали ТУТ.

Напомним, ранее ГСЧС-ники спасали двух лебедей, которые вмерзли в лед.

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