В Днепре на кольце ж/м Победы произошло ДТП: собирается пробка

В Днепре на ж/м Победа произошло ДТП.

На Набережной Победы произошло ДТП. На кольце Победы в направлении улицы Космической столкнулись два автомобиля, сообщает dnepr.info.

Обошлось без пострадавших, но из-за ДТП на этом участке несколько усложнено движение. На место уже приехали патрульные, оформляющие необходимые протоколы.

Правоохранители выясняют причины аварии.

За машинами собралась небольшая пробка, так как одна полоса дороги занята.

Напомним, ДТП также произошло на Амурском мосту. Из-за аварии не курсируют трамваи и есть усложнение движения.

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