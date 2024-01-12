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В Днепре на кольце ж/м Победы произошло ДТП: собирается пробка

Сегодня 18:01
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В Днепре на ж/м Победа произошло ДТП.

Новости Днепра про В Днепре на кольце ж/м Победы произошло ДТП: собирается пробка

На Набережной Победы произошло ДТП. На кольце Победы в направлении улицы Космической столкнулись два автомобиля, сообщает dnepr.info.

Обошлось без пострадавших, но из-за ДТП на этом участке несколько усложнено движение. На место уже приехали патрульные, оформляющие необходимые протоколы.

Правоохранители выясняют причины аварии.

За машинами собралась небольшая пробка, так как одна полоса дороги занята.

Новости Днепра про В Днепре на кольце ж/м Победы произошло ДТП: собирается пробка

Напомним, ДТП также произошло на Амурском мосту. Из-за аварии не курсируют трамваи и есть усложнение движения.

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