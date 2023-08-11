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В Днепре на Кедрине за клумбой обнаружили труп: комментарий полиции

Сегодня 10:49
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Мы обратились за комментарием в полицию.

Новости Днепра про В Днепре на Кедрине за клумбой обнаружили труп: комментарий полиции

На днях в Днепре на улице Кедрина за клумбой обнаружили труп.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Отмечается, что погибший – мужчина ориентировочно 20-25 лет.

На место вызвали правоохранителей.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию. И сообщили, что предварительная правовая квалификация – самоубийство. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про В Днепре на Кедрине за клумбой обнаружили труп: комментарий полиции

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