В Днепре на Кедрине за клумбой обнаружили труп: комментарий полиции

На днях в Днепре на улице Кедрина за клумбой обнаружили труп.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Отмечается, что погибший – мужчина ориентировочно 20-25 лет.
На место вызвали правоохранителей.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию. И сообщили, что предварительная правовая квалификация – самоубийство. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
ФОТО 18+!!!
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