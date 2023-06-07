В Днепре на Кедрина девушка выпала из окна многоэтажки: что говорят в полиции

В Днепре ночью на улице Кедрина произошел ужасный инцидент.

Как сообщают местные Telegram-каналы, в одной из квартир в многоэтажке на этой улице молодые люди употребляли спиртные напитки. В какой-то момент 24-летняя девушка отошла от компании и выпрыгнула из окна. От полученных травм она умерла мгновенно.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Как сообщили журналисту dnepr.info, по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой самоубийство.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Яворницкого умерла женщина: комментарий полиции.

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