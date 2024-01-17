В Днепре на Карла Роде горел грузовик с лакокрасочными материалами (ФОТО)

Сегодня, 17 января, в 00:11 на линию «101» сообщили, что на улице Карла Роде (ранее – Давыдова) горит грузовой автомобиль.
Спасатели прибыли на место и установили, что горит фургон Peugeot Boxer с лакокрасочными материалами внутри на площади 8 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар ликвидировали в 00:44.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению возгорания привлекли 10 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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