В Днепре на Карла Роде горел грузовик с лакокрасочными материалами (ФОТО)

К тушению возгорания привлекли 10 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Сегодня, 17 января, в 00:11 на линию «101» сообщили, что на улице Карла Роде (ранее – Давыдова) горит грузовой автомобиль.

Спасатели прибыли на место и установили, что горит фургон Peugeot Boxer с лакокрасочными материалами внутри на площади 8 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар ликвидировали в 00:44.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 10 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: