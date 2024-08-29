В Днепре на Калиновой вечером сбили маленькую девочку, водитель сбежал: что говорят правоохранители

Вечером 28 августа на пересечении улицы Юлии Залюбовской и Калиновая автомобиль сбил маленькую девочку. Водитель скрылся с места происшествия до приезда полиции, рассказали очевидцы в соцсетях.
На видео, выложенном свидетелями, видно, что девочку забрала скорая, но других подробностей не сообщалось.
В патрульной полиции Днепр Инфо рассказали, что к ним поступал вызов по этому ДТП. Заявители сообщили, что водитель на автомобиле Шкода сбила ребенка на пешеходном переходе и уехала с места происшествия. Информация подтвердилась. Ребенка доставили в больницу. Предварительно, у пострадавшей девочки ушиб голеностопа.
Патрульные уже выяснили, где проживает водитель, и приехали к ее месту жительства. Также на место происшествия вызвали следователя по ДТП, который сейчас работает с водителем.
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