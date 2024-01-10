В Днепре на Калиновой собаки покусали подростка

К сожалению, подобные случаи происходят все чаще.

Недавно мы писали, что в Днепре на улице Радистов на девушку напали бездомные собаки и покусали ее за ногу. Пострадавшей даже пришлось накладывать швы.

Сегодня подобный инцидент произошел на улице Калиновой, на рынке. Бездомные собаки напали на подростка и сильно покусали его за ногу.

Об этом сообщили родители парня в соцсети.

Пострадавшему даже вызвали «скорую».

Пожалуйста, будьте внимательны!

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