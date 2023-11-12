В Днепре на Калиновой поймали летающий автомобильный номер

В Днепре на улице Калиновой горожане увидели летающий автомобильный номер.

Об этом сообщает Дмитрий Колоколов в своем Facebook.

Мужчина нашел номерной знак, который, судя по всему, принадлежит обладателю электрокара.

Номер передний, принадлежащий электромобилю. Владелец летающего номера отзовись, — пишет Дмитрий на своей странице в соцсетях.

Мужчина заранее благодарит всех за помощь в поисках.

Обладателю номера для возвращения своего летающего знака следует обратиться по телефону 0979109926.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: