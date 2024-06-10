В Днепре на Калиновой неизвестные во время тревоги испугали всю улицу салютом (ВИДЕО)

Вечером 9 июня на улице Калиновой неизвестные запустили салюты. Звуки пиротехники слышали по всему району. На хулиганов жители Днепра пожаловались в соцсетях.
Салюты звучали во время тревоги, чем изрядно испугали людей, которые сначала подумали, что отдаленные звуки взрывов это работы мобильных огневых групп, сбивающих ударные дроны.
Но все же это были фейерверки.
На Калиновой судьбе запустили салют, возможно, пытаются сбить БПЛА? – комментируют видео его авторы.
Заметим, это уже второй раз за месяц, когда жители Днепра, несмотря на запрет, запускают салюты. До этого громкие звуки пиротехники звучали в Диевке. Полицейские в тот же день разыскали хулигана, который забавлялся фейерверками и привлекли его к административной ответственности.
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