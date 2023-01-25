В Днепре на Калиновой нашли мертвую девушку и парня с порезанными венами: что говорят в полиции

Рядом с телом лежал сын мужчины, также с порезами – на руках и внизу живота.
По предположению самого мужчины, его сын убил девушку, а затем попытался покончить с собой.
На место вызвали скорую. Однако, в каком состоянии парень, пока неизвестно.
Как сообщили журналисту Dnepr.info в полиции, по указанному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Выясняются все обстоятельства происшествия, продолжаются следственные действия.
Читайте также:
Автор:
Когда сильно хочется выпить воды и нет сил стоять в…
К сожалению, из-за ракетных ударов рф по энергетической инфраструктуре все…
Сегодня, 24 января, на улице Передовой произошла авария.
Сегодня, 24 января, многие жители Днепра остались без воды.
Когда сильно хочется выпить воды и нет сил стоять в очереди в кассе магазина можно ли открыть фляжку с водой до того, как товар будет оплачен на кассе – выясняли журналисты dnepr.info.
В Днепре могут появиться коммунальные автобусы с бесконтактной оплатой.
В Днепре мужчина залез в чужой гараж, потому что хотел есть.
18 января в Запорожье погиб старший солдат Виктор Могилевцев. Трагическое известие сообщил мэр Каменского Андрей Билоусов.
Сегодня 25 января в Днепре из-за отключения электроэнергии частично нет воды и тепла в домах.
Российские оккупанты с большими потерями наступают на четырех направлениях, в то же время вербуют украинских заключенных на оккупированных территориях для ЧВК "Вагнера".
В Днепре до 26 января включительно не будут работать трамваи и троллейбусы.
Средства командующий украинской армией получил в наследство.
К счастью, никто не пострадал.
В Украине зафиксировали первый случай заражения новым видом коронавируса "Кракен" (XBB.1.5). Инфекцию обнаружили у жителя Сумской области.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!