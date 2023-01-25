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  • В Днепре на Калиновой нашли мертвую девушку и парня с порезанными венами: что говорят в полиции

В Днепре на Калиновой нашли мертвую девушку и парня с порезанными венами: что говорят в полиции

Сегодня 12:30
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Сегодня, 25 января, в Днепре на улице Калиновой мужчина обнаружил в квартире тело девушки с ножевыми ранениями.

Новости Днепра про В Днепре на Калиновой нашли мертвую девушку и парня с порезанными венами: что говорят в полиции

Рядом с телом лежал сын мужчины, также с порезами – на руках и внизу живота.

По предположению самого мужчины, его сын убил девушку, а затем попытался покончить с собой.

На место вызвали скорую. Однако, в каком состоянии парень, пока неизвестно.

Как сообщили журналисту Dnepr.info в полиции, по указанному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Выясняются все обстоятельства происшествия, продолжаются следственные действия.

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