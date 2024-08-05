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В Днепре на Калиновой горел автомобиль: что говорят в полиции

Сегодня 09:45
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Ночью в Днепре горело авто.
Новости Днепра про В Днепре на Калиновой горел автомобиль: что говорят в полиции

Фото иллюстративное.

В местных Telegram-каналах в это утро днепряне обнародовали видео и фото, на которых виден горящий автомобиль. Инцидент произошел сегодня ночью, 5 августа, на улице Калиновой.

Вскоре также опубликовали фотографию последствий возгорания — авто сгорело дотла.

На некоторых опубликованных материалах можно было увидеть, что на место происшествия прибыли пожарные.

Новости Днепра про В Днепре на Калиновой горел автомобиль: что говорят в полиции

Относительно того, кому принадлежит транспортное средство — официальной информации нет. Пока обстоятельства возгорания неизвестны.

Корреспонденты Dnepr.info обратились за дополнительной информацией в полицию и получили комментарий пресс-секретаря Днепровского районного управления полиции Алины Стадник:

Все обстоятельства в отношении горевшей выясняют следователи.

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