В Днепре на Калиновой горел автомобиль: что говорят в полиции

Ночью в Днепре горело авто.

В местных Telegram-каналах в это утро днепряне обнародовали видео и фото, на которых виден горящий автомобиль. Инцидент произошел сегодня ночью, 5 августа, на улице Калиновой.

Вскоре также опубликовали фотографию последствий возгорания — авто сгорело дотла.

На некоторых опубликованных материалах можно было увидеть, что на место происшествия прибыли пожарные.

Относительно того, кому принадлежит транспортное средство — официальной информации нет. Пока обстоятельства возгорания неизвестны.

Корреспонденты Dnepr.info обратились за дополнительной информацией в полицию и получили комментарий пресс-секретаря Днепровского районного управления полиции Алины Стадник:

Все обстоятельства в отношении горевшей выясняют следователи.

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