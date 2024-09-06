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В Днепре на Калнышевском вандалы «с мясом» вывалили двери в подъезд (ФОТО)

Сегодня 20:44
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В Днепре вандалы оторвали железную дверь на входе в подъезд.

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В Днепре на проспекте Калнышевского неизвестные вырвали «с мясом» металлическую дверь подъезда, сообщили в местном телеграмм-канале «Rayonchik». Неприятную картину увидели местные жители несколько дней тому назад.

Доподлинно неизвестно, кто и зачем вырвал дверь, но точно понятно, что теперь на их замену нужно будет потратить немалую сумму.

Жители Днепра возмущены этим событием и призывают начать поиски злоумышленника.

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