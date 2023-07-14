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В Днепре на ходу задымился трамвай (ВИДЕО)

Сегодня 15:48
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В пятницу, 14 июля, в Днепре на ходу вспыхнул трамвай.

Новости Днепра про В Днепре на ходу задымился трамвай (ВИДЕО)

Случилось это на улице Романа Шухевича, сообщают очевидцы. Вероятно, загорелся трамвай №5.

На публикуемом днепрянами видео видно сильное задымление в передней части вагона, где сидит водитель.

Трамвай вспыхнул на ходу, но водитель успел вовремя остановиться и выпустить пассажиров. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Движение на участке временно парализовано.

Напомним, в Днепре сегодня очень много изменений в работе общественного транспорта.

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