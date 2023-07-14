В Днепре на ходу задымился трамвай (ВИДЕО)

На выходные дни в Днепре обещают солнечную и довольно теплую погоду. Такое время лучше всего проводить на улице и если есть возможность – в кругу друзей. Вместо ресторана или бара лучше всего отправиться на природу. На свежем воздухе можно не…

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