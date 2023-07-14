В Днепре на ходу задымился трамвай (ВИДЕО)

Случилось это на улице Романа Шухевича, сообщают очевидцы. Вероятно, загорелся трамвай №5.
На публикуемом днепрянами видео видно сильное задымление в передней части вагона, где сидит водитель.
Трамвай вспыхнул на ходу, но водитель успел вовремя остановиться и выпустить пассажиров. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Движение на участке временно парализовано.
Напомним, в Днепре сегодня очень много изменений в работе общественного транспорта.
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