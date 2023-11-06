В Днепре «на горячем» задержали квартирных воров

Полицейские задержали троих мужчин.

В Днепре квартирные воры пытались обокрасть квартиру, пока владельцев не было дома. Однако их задержали «на горячем».

Как сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области, 5 ноября около 5:50 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные пытаются проникнуть в квартиру одного из домов в Новокодакском районе. На место оперативно прибыли правоохранители. Там они задержали троих воров: 41, 32 и 38 лет. У мужчин полицейские изъяли орудие для взлома двери.

Следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15, ч.4 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Правоохранители проверяют злоумышленников на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.

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