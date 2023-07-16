В Днепре на Гоголя произошло ДТП с велосипедистом: водителя двухколесного транспорта госпитализировали (ФОТО)

Авария произошла примерно в 10:00. Об этом пишет «Информатор Днепр».
По предварительной информации, иномарка двигалась со стороны Сечевых Стрельцов и на перекрестке улиц Паторжинского и Гоголя начала поворачивать. В этот момент в направлении Сечевых Стрельцов по Паторжинского двигался мужчина на велосипеде. Столкновение произошло недалеко от пешеходного перехода.
Велосипедиста с травмами госпитализировали на «скорой» в больницу.
Все обстоятельства и детали ДТП сейчас на месте выясняют правоохранители.
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