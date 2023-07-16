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  • В Днепре на Гоголя произошло ДТП с велосипедистом: водителя двухколесного транспорта госпитализировали (ФОТО)

В Днепре на Гоголя произошло ДТП с велосипедистом: водителя двухколесного транспорта госпитализировали (ФОТО)

Сегодня 12:09
просмотров

В воскресенье, 16 июля, в Днепре на перекрестке улиц Гоголя и Паторжинского произошло ДТП с участием велосипедиста. Двухколесный транспорт столкнулся с автомобилем SsangYong.

Новости Днепра про В Днепре на Гоголя произошло ДТП с велосипедистом: водителя двухколесного транспорта госпитализировали (ФОТО)

Авария произошла примерно в 10:00. Об этом пишет «Информатор Днепр».

По предварительной информации, иномарка двигалась со стороны Сечевых Стрельцов и на перекрестке улиц Паторжинского и Гоголя начала поворачивать. В этот момент в направлении Сечевых Стрельцов по Паторжинского двигался мужчина на велосипеде. Столкновение произошло недалеко от пешеходного перехода.

Велосипедиста с травмами госпитализировали на «скорой» в больницу.

Все обстоятельства и детали ДТП сейчас на месте выясняют правоохранители.

Новости Днепра про В Днепре на Гоголя произошло ДТП с велосипедистом: водителя двухколесного транспорта госпитализировали (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре на Гоголя произошло ДТП с велосипедистом: водителя двухколесного транспорта госпитализировали (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре на Гоголя произошло ДТП с велосипедистом: водителя двухколесного транспорта госпитализировали (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре на Гоголя произошло ДТП с велосипедистом: водителя двухколесного транспорта госпитализировали (ФОТО)

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Новости Днепра про В Днепре на Гоголя произошло ДТП с велосипедистом: водителя двухколесного транспорта госпитализировали (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре на Гоголя произошло ДТП с велосипедистом: водителя двухколесного транспорта госпитализировали (ФОТО)Русский

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