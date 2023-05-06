В Днепре на Гаванской столкнулись сразу 4 авто

В Днепре столкнулись четыре автомобиля.

В субботу, 6 мая, на улице Гаванской произошло серьезное ДТП. Около 2 часов дня на дороге столкнулись сразу четыре автомобиля.

Очевидцы публикуют фотографии с места ДТП.

Предварительно известно, что обошлось без пострадавших, но машины сильно изуродованы. На этом участке пути сильно усложнено движение. Работает патрульная полиция, установившая все обстоятельства дела.

Напомним, вчера в Днепре на улице Сечевых Стрельцов произошло смертельное ДТП. Там водитель Honda потерял управление и врезался в дерево. В результате столкновения авто разорвало на две части, а водитель погиб на месте. В патрульной полиции отметили, что до трагедии пытались остановить машину за превышение скорости, но водитель не остановился по их требованию. Известно, что погибший мужчина 1995 года рождения.

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