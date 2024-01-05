В Днепре на Гагарина заметили черный дым и пламя: комментарий ГСЧС

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге из пожара спасли 3 детей и их бабушку .

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Выяснилось, что возгорание возникло в неэксплуатируемом здании. Там горел мусор на площади 25 кв. м.

Вчера днем на проспекте Гагарина горожане заметили густой черный дым и пламя. Пожар сильно напугал их.

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