В Днепре на Гагарина заметили черный дым и пламя: комментарий ГСЧС

На место вызвали спасателей.
Выяснилось, что возгорание возникло в неэксплуатируемом здании. Там горел мусор на площади 25 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
ГСЧС-ники оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал.
К месту вызова привлекли 5 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге из пожара спасли 3 детей и их бабушку.
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Александра Лучка
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