В Днепре на Фабра фасад дома посыпался на тротуар: пострадала женщина

В полиции журналисту dnepr.info по этому поводу сообщили, что зарегистрировали обращение пострадавшей. Продолжается проверка.

На днях в Днепре произошел инцидент – на улице Фабра фасад дома посыпался на тротуар.

В Днепропетровской области второй раз за неделю чрезвычайная ситуация из-за…

С начала 2024 года в Украине изменилась минимальная заработная плата.…

Сколько стоит докупить год стажа и сколько заплатят за год сверхстажа в Украине: суммы С начала 2024 года в Украине изменилась минимальная заработная плата. Размер минимального страхового взноса, который работодатель платит за сотрудника в Пенсионный фонд также изменился. Также изменилась стоимость одного года стажа для тех, кто хочет докупить себе несколько месяцев или лет… 1 просмотров

Как выглядела исчезнувшая гостиница в центре Днепра и что теперь на ее месте (ФОТО) Более века назад в Днепре было очень много гостиниц – город развивался, сюда приезжали промышленники и инвесторы, желающие вложить деньги в сталь и руду либо открыть завод или магазин. Для иностранных гостей в городе работали самые современные на тот момент… 3 просмотров