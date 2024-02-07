В Днепре на Фабра фасад дома посыпался на тротуар: пострадала женщина

На днях в Днепре произошел инцидент – на улице Фабра фасад дома посыпался на тротуар.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что пострадала женщина.
В полиции журналисту dnepr.info по этому поводу сообщили, что зарегистрировали обращение пострадавшей. Продолжается проверка.
Информация зафиксирована. Продолжается проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, – сообщили нам в полиции.
Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра «снежная лавина» упала с крыши дома на детскую коляску.
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