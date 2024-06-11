В Днепре на Европейской площади неизвестные стреляют по окнам квартир

Жители домов на Европейской площади пожаловались на неизвестных хулиганов, стреляющих в открытые окна. Днепряне рассказывают, что в минувшее воскресенье, 9 июня, маленький шарик, меньше гороха, залетел в квартиру.
Все это отрыкошетило от шкафа и упало на мужа в постель. Сначала они стреляли по банкам, а затем начали по открытым окнам, – рассказывает владелица одной из квартир.
Чем именно стреляли неизвестно.
Пресс-секретарь Днепровского управления полиции Алина Стадник сообщила Днепр Инфо, что данная информация зафиксирована, все обстоятельства выясняют правоохранители
Заметим, что это не в первый раз, когда в Днепре кто-то стреляет по окнам квартир. Ранее в элитном ЖК жаловались на неизвестных хулиганов, которые делали то же самое. Тогда маленькие шарики разбили несколько стекол.
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