В Днепре на два года перекроют улицу Королевы Елизаветы

В Днепре с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2025 года введут одностороннее движение по ул. Королевы Елизаветы II от перекрестка с ул. Харьковской по направлению к перекрестку с ул. Европейской. Разрешено ездить на этом участке дороги только маршрутному транспорту.
Улицу Королевы Елизаветы II хотят сузить от улицы Харьковской до дома № 12 по улице Королевы Елизаветы ІІ. Такие изменения планируются из-за строительных работ.
Отметим, что решение еще не утверждено, и пока не вступило в силу.
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