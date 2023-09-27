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В Днепре на древнем еврейском кладбище обнаружили вероятный молебный дом, которому 124 года

Сегодня 16:29
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В Днепре обнаружили вероятную историческую находку — молитвенный дом 1899 года на старом кладбище, которое сохранилось до наших дней.

Новости Днепра про В Днепре на древнем еврейском кладбище обнаружили вероятный молебный дом, которому 124 года

Об этом сообщил в Facebook Виталий Камозин, операционный директор Объединенной еврейской общины Украины.

Сооружение обнаружили в районе старого еврейского кладбища в Днепре. Вероятно, это молитвенный дом Бейт Хаим, построенный в 1899 году. Сейчас это здание достаточно незаметно, а от оригинального фасада сохранился кусочек стены на заднем дворе.

На месте застроенного старого еврейского кладбища в районе Новые Планы около месяца назад был найден надгробный камень. Когда еврейское общество перевозило его на должное место, местный житель рассказал о других надгробиях, которые можно найти поблизости. Сегодня, во время экспедиции по этим мацевам, было найдено одно надгробие большого размера, лежавшее лицевой стороной вниз, — рассказал Виталий.

Кладбищенскую «сторожку» исследователям показал местный житель. По словам Виталия, это постройка имперских времен. На аэроснимках времен Второй мировой видно это здание, поэтому можно предположить, что это именно молитвенный дом «Бейт Хаим» 1899 года строительства.

Новости Днепра про В Днепре на древнем еврейском кладбище обнаружили вероятный молебный дом, которому 124 года

Новости Днепра про В Днепре на древнем еврейском кладбище обнаружили вероятный молебный дом, которому 124 года

В комментариях предположили, что это просто админздание или Бейт Тахара.

Чтобы подтвердить догадки исследователей, необходимо провести более тщательное исследование.

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