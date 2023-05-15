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  • В Днепре на Дорошенко мужчина выпал из окна многоэтажки: что говорят в полиции

В Днепре на Дорошенко мужчина выпал из окна многоэтажки: что говорят в полиции

Сегодня 13:14
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Сегодня в Днепре из окна многоэтажного дома выпал мужчина.

Новости Днепра про В Днепре на Дорошенко мужчина выпал из окна многоэтажки: что говорят в полиции

Произошло это на улице Гетьмана Петра Дорошенко.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Травмы, полученные в результате падения, оказались несовместимыми с жизнью, мужчина скончался мгновенно.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Там нам подтвердили эту информацию и отметили, что возбуждено уголовное производство по ст. 115 (самоубийство).

Продолжается следствие.

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