В Днепре на Дорошенко мужчина выпал из окна многоэтажки: что говорят в полиции

Произошло это на улице Гетьмана Петра Дорошенко.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Травмы, полученные в результате падения, оказались несовместимыми с жизнью, мужчина скончался мгновенно.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Там нам подтвердили эту информацию и отметили, что возбуждено уголовное производство по ст. 115 (самоубийство).
Продолжается следствие.
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