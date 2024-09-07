В Днепре на дорогах заметили неизвестного трехколесного «хищника»

В Днепре на дорогах заметили необычное транспортное средство.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр сейчас: новости».

Видео проезда нового «короля дорог» опубликовано под брутальную песню Steel Dre (Still D.R.E.).

Очевидно, подписчики впервые увидели такой трехколесный велосипед в Днепре.

На самом деле, это очень популярное средство передвижения, особенно в странах Азии и Индии.

Такой велосипед или скутер для взрослых «ест» очень мало топлива и стоит всего 400 долларов.

В Украину их обычно завозят из Китая, но есть и велосипеды очень известных марок, например BMW.

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