В Днепре на дорогах заметили неизвестного трехколесного «хищника»

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр сейчас: новости».
Видео проезда нового «короля дорог» опубликовано под брутальную песню Steel Dre (Still D.R.E.).
Очевидно, подписчики впервые увидели такой трехколесный велосипед в Днепре.
На самом деле, это очень популярное средство передвижения, особенно в странах Азии и Индии.
Такой велосипед или скутер для взрослых «ест» очень мало топлива и стоит всего 400 долларов.
В Украину их обычно завозят из Китая, но есть и велосипеды очень известных марок, например BMW.
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