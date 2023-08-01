В Днепре на дорогах установили новые резиновые столбики: зачем они

На пересечении улиц Липинского и Коцюбинского появились резиновые столбцы. Раньше здесь была обычная разметка, но на днях здесь установили направляющий островок со столбиками.
Об этом сообщили в сообществе Urban Dnipro.
Урбанисты отметили, что разметку часто игнорировали водители, но теперь они будут вынуждены ее соблюдать.
Такие столбики нужны в местах, где необходимо ограничить проезд и парковку авто. Они также могут выступать в роли антикарманов и островков безопасности. Не всегда есть возможность установить физические бордюры или клумбу, а такие столбики решают проблему буквально за несколько часов и относительно небольшую цену, — пояснили урбанисты.
Столбики разрисованы в черно-желтый цвет. В отличие от красно-белых киевских и львовских они более сдержанны, поэтому не загромождают визуальное пространство улицы.
Однако с этим не согласны некоторые комментаторы, которые считают, что они должны быть ярче хотя бы поначалу, пока к ним не привыкнут люди.
Если это временное решение, а особенно новое, лучше всего будет ярким. Ну а не временным такое решение не должно быть, – отметил днепрянин.
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