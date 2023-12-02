В Днепре на дорогах сильный туман: водителей просят быть осторожными

Патрульна поліція прохає всіх учасників дорожнього руху бути обережними.
Сьогодні ввечері водіям по дорозі додому рекомендують утриматися від обгонів.
При видимості 40 метрів, швидкість руху повинна не перевищувати 20 км на годину.
Для такої погоди бажано б мати протитуманні фари, звичайно правильно відрегульовані та налаштовані.
Пішоходам радять зберігати максимальну увагу на світлофорах та переходах.
Сьогодні на житловому масиві Тополя вже утворювався величезний затор, через ДТП.
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