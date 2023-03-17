В Днепре на Донецком шоссе столкнулись троллейбус и легковушка: собирается пробка

Напомним, ранее мы писали, что в Каменском неизвестный сбил велосипедиста и скрылся.

Поэтому учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Отмечается, что на этом участке дороги движение затруднено, собирается пробка.

Об этом сообщили местные жители в социальной сети.

Сегодня, 17 марта, на перекрестке Донецкого шоссе и улицы Березинской произошла авария.

В Днепре снова нет воды.

Днепр 100 лет назад мог похвастаться красивыми домами в разных…

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