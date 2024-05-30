В Днепре на Донецком шоссе мужчина сорвался из окна 8-го этажа

Днепряне увидели человека, висящего на подоконнике одного из домов. Неравнодушные жители сразу вызвали спасателей и полицию, но мужчина сорвался и упал. К сожалению, от полученных при падении травм горожанин умер на месте.

В четверг, 30 мая, на улице Донецкое шоссе обнаружили тело мужчины. Предварительно известно, что горожанин выпал из окна 8-го этажа, пишет «Днепр Оперативный».

В Днепре на Донецком шоссе мужчина сорвался с 8 этажа.

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