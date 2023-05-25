В Днепре на Донецком шоссе мотоциклистка сбила женщину (ВИДЕО)

Там мотоциклистка на Kawasaki сбила женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.
Об этом сообщает «Информатор».
Предварительно, Kawasaki двигался по Донецкому шоссе со стороны Слобожанского в направлении правого берега Днепра. В тот же момент в районе перекрестка проспекта Мира и Донецкого шоссе дорогу стала переходить женщина. Мотоциклистка не успела среагировать, и Kawasaki сбил женщину.
Водитель мотоцикла и пешеход получили травмы.
В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство.
Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!
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