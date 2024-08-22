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В Днепре на детской площадке поселился тарантул

Сегодня 12:11
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На Победе стали замечать страшных пауков.

Новости Днепра про В Днепре на детской площадке поселился тарантул

На Победе, а именно на детской площадке у дома по адресу Набережная Победы, 124, был замечен южнорусский тарантул. Это едва ли не единственный вид тарантулов, которых можно встретить на территории нашего региона.

Местные жители изрядно испугались, найдя нору, где поселился паук.

Такой паук, по-видимому, тарантул живет на детской площадке на Набережной Победы, возле дома №124. Честно говоря, хр*нь страшна, – пишут люди в местных телеграм-каналах.

Днепряне нашли нору, где прятался паук, но тарантул встретил людей достаточно мирно.

Новости Днепра про В Днепре на детской площадке поселился тарантул

Ядовит ли южнорусский тарантул?

Тарантул южнорусский (Lycosa singoriensis) — крупный европейский и азиатский паук рода тарантулов, распространённый в степях Европы, Средней Азии, Южной Сибири, Дальнего Востока.

Охотятся представители этой семьи ночью в степных и пустынных районах, передвигаясь по земле, а живут в норах глубиной до 60 см. Ловильных сеток не плетут, а паутину используют во время охоты, прижимая им жертву к земле. Семейство этих пауков насчитывает около 1200 различных видов, распространенных в мире, и Украина не исключение.

Все представители рода тарантулов считаются ядовитыми, а вот опасны они только для беспозвоночных, которыми питаются чаще всего. Для людей укус тарантула не представляет большой опасности, а случаи тяжелых отравлений со смертельным исходом случаются только если человек имеет аллергию.

Укусы тарантулов неглубокие, по реакции организма похожи на пчелиную, а вот по болевым ощущениям — на укусы шершня или осы. На пораженном месте можно заметить два пятна, расположенные на расстоянии 3–15 мм друг от друга — это следы хелицер (первый пар главных конечностей).

Симптомы укуса:

— локальная боль;
— покраснение кожи в месте укуса;
— отек;
— чувство сонливости;
– кратковременное повышение температуры тела.

У некоторых людей может проявляться аллергическая реакция, сопровождающаяся сильной болью, отеком, ощущением зуда, сыпью вокруг места укуса. В тяжелых случаях – затрудненное дыхание, тошнота, рвота, головокружение, нередко развивается анафилактический шок.

Срочно обратиться в медицинское учреждение необходимо с появлением следующих симптомов:

— появление сыпи и волдырей вокруг укуса;
— ощущение сонливости и плохого самочувствия;
— повышение температуры до критической отметки;
– проявления тахикардии;
— тошнота и рвота;
— онемение конечности.

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