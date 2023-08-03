Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на детей нападает осиный рой

Сегодня 14:05
просмотров

В Днепре в дупле упавшего дерева осы обустроили гнездо.

Новости Днепра про В Днепре на детей нападает осиный рой

В Днепре на проспекте Калнышевского недавно упал старый аварийный тополь. Крепкое дерево погнуло забор на детской площадке, но это не самое страшное последствие. Внутри засохшего ствола поселились осы, кошмарящие детей.

По словам днепрянки Елены, разъяренные насекомые покусали нескольких детей, не на шутку испугав родителей малышей и случайных прохожих. Женщина ищет способ убрать старое дерево и прогнать ос.

Горожане советуют обратиться в ГСЧС, чтобы спасатели убрали осиный год, а впоследствии к коммунальщикам, которые смогут вывести остатки старого тополя.

На зображенні може бути: дерево
 

 

Новости Днепра про В Днепре на детей нападает осиный рой

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на детей нападает осиный ройУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на детей нападает осиный ройРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как выглядел Днепр на снимках первого фотографа Екатеринослава (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 15:01
Как выглядел Днепр на снимках первого фотографа Екатеринослава (ФОТО)

В 1839 году во Франции была изобретена фотография, а уже…

Пальцы дьявола: житель Днепра нашел жуткий гриб, похожий на осьминога и противно воняющий
Новости Днепра
Сегодня 14:58
Пальцы дьявола: житель Днепра нашел жуткий гриб, похожий на осьминога и противно воняющий

Днепрянину удалось снять жуткий гриб.

Пловец из Днепра стал лучшим спортсменом-олимпийцем июля, — НОК
Новости Днепра
Сегодня 13:14
Пловец из Днепра стал лучшим спортсменом-олимпийцем июля, — НОК

Днепрянин Александр Желтяков стал лучшим спортсменом июля.

По улицам Днепра гулял мужчина «в костюме Евы» (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 13:14
По улицам Днепра гулял мужчина «в костюме Евы» (ФОТО)

Возможно, все из-за жары...

Последние новости

Как выглядел Днепр на снимках первого фотографа Екатеринослава (ФОТО)
Как выглядел Днепр на снимках первого фотографа Екатеринослава (ФОТО)

В 1839 году во Франции была изобретена фотография, а уже в 1860 –м году в Екатеринославе открылось первое фотоателье. Этим же годом датируются первые фотографии города.

Сегодня 15:01
4
просмотров
Пальцы дьявола: житель Днепра нашел жуткий гриб, похожий на осьминога и противно воняющий
Пальцы дьявола: житель Днепра нашел жуткий гриб, похожий на осьминога и противно воняющий

Днепрянину удалось снять жуткий гриб.

Сегодня 14:58
2
просмотров
Прошло почти два месяца после подрыва: как сейчас выглядят Каховская ГЭС и водохранилище (ВИДЕО)
Прошло почти два месяца после подрыва: как сейчас выглядят Каховская ГЭС и водохранилище (ВИДЕО)

Это трагедия для всего человечества.

Сегодня 14:18
8
просмотров
Пловец из Днепра стал лучшим спортсменом-олимпийцем июля, — НОК
Пловец из Днепра стал лучшим спортсменом-олимпийцем июля, — НОК

Днепрянин Александр Желтяков стал лучшим спортсменом июля.

Сегодня 13:14
4
просмотров
По улицам Днепра гулял мужчина «в костюме Евы» (ФОТО)
По улицам Днепра гулял мужчина «в костюме Евы» (ФОТО)

Возможно, все из-за жары...

Сегодня 13:14
8
просмотров
Где покататься на каяках, sup-бордах и каноэ в Днепре: сравнение цен
Где покататься на каяках, sup-бордах и каноэ в Днепре: сравнение цен

Эти выходные в Днепре обещают быть очень жаркими – синоптики прогнозируют, что температура воздуха прогреется до +35 и больше градусов тепла. Пляжи города закрыты для купания, но вариант провести время на воде все же есть – это аренда каяков и…

Сегодня 12:49
3
просмотров
Размахивал косой: на Днепропетровщине пьяный мужчина напал на полицейских
Размахивал косой: на Днепропетровщине пьяный мужчина напал на полицейских

Один из полицейских получил телесные повреждения.

Сегодня 12:21
6
просмотров
Перепутали: в Днепре неизвестные украли мешок с навозом
Перепутали: в Днепре неизвестные украли мешок с навозом

В Днепре воры украли перегной.

Сегодня 12:18
4
просмотров
В Днепропетровской области женщину на заводе затянуло в конвейерную ленту
В Днепропетровской области женщину на заводе затянуло в конвейерную ленту

В Каменском на Днепропетровщине женщина погибла во время работы на заводе.

Сегодня 11:40
1
просмотров
В Днепре на ж/м Красный Камень мужчина стрелял по бабушке, которая сидела на скамейке
В Днепре на ж/м Красный Камень мужчина стрелял по бабушке, которая сидела на скамейке

Произошло это во дворе одного из домов на жилом массиве Красный Камень.

Сегодня 11:27
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх