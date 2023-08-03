В Днепре на детей нападает осиный рой

В Днепре в дупле упавшего дерева осы обустроили гнездо.

В Днепре на проспекте Калнышевского недавно упал старый аварийный тополь. Крепкое дерево погнуло забор на детской площадке, но это не самое страшное последствие. Внутри засохшего ствола поселились осы, кошмарящие детей.

По словам днепрянки Елены, разъяренные насекомые покусали нескольких детей, не на шутку испугав родителей малышей и случайных прохожих. Женщина ищет способ убрать старое дерево и прогнать ос.

Горожане советуют обратиться в ГСЧС, чтобы спасатели убрали осиный год, а впоследствии к коммунальщикам, которые смогут вывести остатки старого тополя.

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