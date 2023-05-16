В Днепре на Данилы Нечая мужчина стрелял по собакам и людям: комментарий полиции

Об этом сообщают представители приюта «Пегас» в соцсети.
В посте говорится, что свидетелем происшествия стал волонтер приюта, мужчина с пистолетом стрелял и в него. Волонтер вызвал полицию.
Заявление написано. Как выяснилось, это не первый такой случай с участием этого недочеловека, и постоянно его отпускают домой, он делает, что вздумается. По его словам, он убьет всех собак, постреляет, – говорится в сообщении.
Представители приюта отмечают, что неоднократно помогали животным, которые пострадали от действий таких вот «догхантеров».
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию. Там нам сообщили, что возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство).
Продолжается следствие.
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