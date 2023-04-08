В Днепре на Богдана Хмельницкого легковушка въехала в маршрутку (Фото и видео)

В субботу, 8 апреля, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого произошла очередная авария. Там легковой автомобиль влетел в маршрутку.

Видео и снимками с места событий поделились днепряне в местных Telegram-каналах.

Как можно увидеть на обнародованных кадрах, водитель легковушки врезался в заднюю часть автобуса. Иномарка довольно сильно пострадала, однако, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

На место прибыли правоохранители. Они устанавливают все детали и обстоятельства ДТП.

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