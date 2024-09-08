Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на берегу реки обнаружили тело утопленника

Сегодня 14:00
просмотров

Спасатели в Днепре достали из воды тело утонувшего мужчины.

Новости Днепра про В Днепре на берегу реки обнаружили тело утопленника

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На горячую линию ГСЧС сегодня утром поступило сообщение о том, что мужчина, 1940 года рождения, пошел рыбачить и не вернулся.

Недалеко от улицы Столярной Самарского района города Днепр, на берегу реки нашли его личные вещи, а в воде – подтопленную лодку. Водолазы-спасатели провели поисковые работы. Тело погибшего обнаружили на поверхности водоема, в 40 метрах от берега, говорится в сообщении спасателей.

Тело мужчины было передано работникам Нацполиции.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре оперативник задержал злоумышленника, ограбившего человека на инвалидной коляске.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на берегу реки обнаружили тело утопленникаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на берегу реки обнаружили тело утопленникаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Враг атаковал подстанцию ​​на Днепропетровщине, — Минэнерго
    Новости Днепра
    Сегодня 12:50
    Враг атаковал подстанцию ​​на Днепропетровщине, — Минэнерго

    Враг атаковал дроном подстанцию ​​в Днепропетровской области.

    В Днепре оперативник задержал злоумышленника, ограбившего человека на инвалидной коляске
    Новости Днепра
    Сегодня 11:26
    В Днепре оперативник задержал злоумышленника, ограбившего человека на инвалидной коляске

    В Днепре полицейский случайно стал свидетелем преступления, мгновенно сориентировался и…

    В Днепре 21-летний наркосбытчик получал запрещенные вещества в почтомате
    Новости Днепра
    Сегодня 10:25
    В Днепре 21-летний наркосбытчик получал запрещенные вещества в почтомате

    В Днепре задержан 21-летний наркосбытчик.

    На Днепропетровщине простились с Героем, погибшим на Донецком направлении
    Новости Днепра
    Сегодня 09:24
    На Днепропетровщине простились с Героем, погибшим на Донецком направлении

    В селе Спасском Днепровского района простились с военнослужащим Сергеем Ивановичем…

    Последние новости

    Враг атаковал подстанцию ​​на Днепропетровщине, — Минэнерго
    Враг атаковал подстанцию ​​на Днепропетровщине, — Минэнерго

    Враг атаковал дроном подстанцию ​​в Днепропетровской области.

    Сегодня 12:50
    4
    просмотров
    В Днепре оперативник задержал злоумышленника, ограбившего человека на инвалидной коляске
    В Днепре оперативник задержал злоумышленника, ограбившего человека на инвалидной коляске

    В Днепре полицейский случайно стал свидетелем преступления, мгновенно сориентировался и задержал грабителя.

    Сегодня 11:26
    7
    просмотров
    В Днепре 21-летний наркосбытчик получал запрещенные вещества в почтомате
    В Днепре 21-летний наркосбытчик получал запрещенные вещества в почтомате

    В Днепре задержан 21-летний наркосбытчик.

    Сегодня 10:25
    5
    просмотров
    На Днепропетровщине простились с Героем, погибшим на Донецком направлении
    На Днепропетровщине простились с Героем, погибшим на Донецком направлении

    В селе Спасском Днепровского района простились с военнослужащим Сергеем Ивановичем Волоком.

    Сегодня 09:24
    5
    просмотров
    Вечером и ночью российские войска снова обстреливали Днепропетровщину
    Вечером и ночью российские войска снова обстреливали Днепропетровщину

    Враг снова обстреливал Никопольщину ночью.

    Сегодня 08:55
    2
    просмотров
    Погода на 8 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 8 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    5
    просмотров
    Враг обстреливал Никопольщину из артиллерии: один человек погиб
    Враг обстреливал Никопольщину из артиллерии: один человек погиб

    Сегодня враг снова обстреливал Никопольские общины.

    Вчера 19:46
    2
    просмотров
    В Днепропетровской области спасатели продолжают бороться с пожарами в экосистемах
    В Днепропетровской области спасатели продолжают бороться с пожарами в экосистемах

    Только за минувшие сутки 95 раз привлекались к тушению пожаров.

    Вчера 18:25
    2
    просмотров
    В Днепре на дорогах заметили неизвестного трехколесного «хищника»
    В Днепре на дорогах заметили неизвестного трехколесного «хищника»

    В Днепре на дорогах заметили необычное транспортное средство.

    Вчера 18:03
    11
    просмотров
    На Днепропетровщине во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело женщины
    На Днепропетровщине во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело женщины

    В городе Павлоград во время ликвидации пожара обнаружили тело женщины.

    Вчера 17:03
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх