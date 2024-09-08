В Днепре на берегу реки обнаружили тело утопленника

Спасатели в Днепре достали из воды тело утонувшего мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На горячую линию ГСЧС сегодня утром поступило сообщение о том, что мужчина, 1940 года рождения, пошел рыбачить и не вернулся.

Недалеко от улицы Столярной Самарского района города Днепр, на берегу реки нашли его личные вещи, а в воде – подтопленную лодку. Водолазы-спасатели провели поисковые работы. Тело погибшего обнаружили на поверхности водоема, в 40 метрах от берега, говорится в сообщении спасателей.

Тело мужчины было передано работникам Нацполиции.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре оперативник задержал злоумышленника, ограбившего человека на инвалидной коляске.

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