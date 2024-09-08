В Днепре на берегу реки обнаружили тело утопленника

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На горячую линию ГСЧС сегодня утром поступило сообщение о том, что мужчина, 1940 года рождения, пошел рыбачить и не вернулся.
Недалеко от улицы Столярной Самарского района города Днепр, на берегу реки нашли его личные вещи, а в воде – подтопленную лодку. Водолазы-спасатели провели поисковые работы. Тело погибшего обнаружили на поверхности водоема, в 40 метрах от берега, говорится в сообщении спасателей.
Тело мужчины было передано работникам Нацполиции.
Сегодня мы писали о том, что в Днепре оперативник задержал злоумышленника, ограбившего человека на инвалидной коляске.
Читайте также:
Автор:
Враг атаковал дроном подстанцию в Днепропетровской области.
В Днепре полицейский случайно стал свидетелем преступления, мгновенно сориентировался и…
В Днепре задержан 21-летний наркосбытчик.
В селе Спасском Днепровского района простились с военнослужащим Сергеем Ивановичем…
Враг атаковал дроном подстанцию в Днепропетровской области.
В Днепре полицейский случайно стал свидетелем преступления, мгновенно сориентировался и задержал грабителя.
В Днепре задержан 21-летний наркосбытчик.
В селе Спасском Днепровского района простились с военнослужащим Сергеем Ивановичем Волоком.
Враг снова обстреливал Никопольщину ночью.
Хорошего дня, друзья!
Сегодня враг снова обстреливал Никопольские общины.
Только за минувшие сутки 95 раз привлекались к тушению пожаров.
В Днепре на дорогах заметили необычное транспортное средство.
В городе Павлоград во время ликвидации пожара обнаружили тело женщины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!