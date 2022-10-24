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В Днепре на берег выбросило мину: подробности

Сегодня 18:45
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В Днепре на берег выбросило минометную мину. На место вызвали полицию и ГСЧС.

Новости Днепра про В Днепре на берег выбросило мину: подробности

Случилось это после понижения уровня воды в Днепре, которое наблюдают жители города уже несколько дней. Сегодня вода отошла от береговой линии на несколько метров.

Скорее всего это связано со сбросом воды на Каховском водохранилище, которое 22 октября объявили оккупационные власти. В росСМИ они заявляли, что делают это, чтобы якобы минимизировать ущерб в случае подрыва Каховской дамбы, которую они частично заминировали.

Новости Днепра про В Днепре на берег выбросило мину: подробности

Источник: «Дніпро Оперативний«

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