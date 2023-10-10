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  • В Днепре на аукцион выставили часть имущества обанкротившегося завода: что продают

В Днепре на аукцион выставили часть имущества обанкротившегося завода: что продают

Сегодня 15:58
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В Днепре продается имущество крупного завода.

Новости Днепра про В Днепре на аукцион выставили часть имущества обанкротившегося завода: что продают

Речь идет о предприятии «Веста-Днепр», производившем аккумуляторные батареи. Как говорится в объявлении на сайте Prozzoro, продажа происходит в рамках дела о банкротстве.

Продают долю ОАО «Веста-Днепр», которая составляет 91,974%. Начальная цена – 203 101 585,50 грн. Аукцион проведут по трехраундовой английской схеме, то есть на повышение, но до проведения торгов информацию об участниках не раскрывают.

Отмечается, что дебиторская задолженность составляет 396 755 гривен. Кредиторская – 627 345 гривен.

Подчеркивается, что имущество является предметом обеспечения кредиторских требований «Укрэксимбанка» и ООО «АК ГРУПП 1».

Что известно о предприятии?

«Веста Днепр» – это Днепровский завод по производству аккумуляторных батарей. В 2014 году начали рассматривать дело о банкротстве завода. По данным СМИ, задолженность предприятия составляет 6 млрд. гривен.

Владел компанией нардеп Денис Дзензерский. Когда его корпорация была одним из крупнейших производителей аккумуляторных батарей в Украине. В 2011 году Westa стоила около 190 миллионов долларов. Впрочем, впоследствии стоимость упала на 97%.

И вот теперь имущество завода распродают.

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