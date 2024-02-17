В Днепре на Антоновича во время пожара получил ожоги мужчина

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Инцидент произошел около часа ночи.
По прибытию к месту вызова сотрудники ГСЧС установили, что пожар произошел в одной из квартир жилого дома на трех владельцев. Пламя охватило крышу и имущество внутри на площади 70 кв. м, — говорится в сообщении спасателей.
На пожаре мужчина получил ожоги и был доставлен в больницу. Огонь удалось локализовать за полтора часа.
Вчера мы сообщали, что в Каменском из пожара спасли женщину с инвалидностью.
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