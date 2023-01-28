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В Днепре на Антоновича ВАЗ насмерть сбил мужчину

Сегодня 11:11
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В пятницу вечером, 27 января, в Днепре на улице Антоновича произошла смертельная авария.

Новости Днепра про В Днепре на Антоновича ВАЗ насмерть сбил мужчину

Об этом сообщается в Telegram-канале «Днепр Оперативный». 

Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. Водитель автомобиля ВАЗ не заметил его, поэтому не успел затормозить. 

От полученных травм мужчина погиб на месте. Медики, которые прибыли на место ДТП, констатировали его смерть.

Новости Днепра про В Днепре на Антоновича ВАЗ насмерть сбил мужчину

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