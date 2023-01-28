В Днепре на Антоновича ВАЗ насмерть сбил мужчину

Об этом сообщается в Telegram-канале «Днепр Оперативный».
Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. Водитель автомобиля ВАЗ не заметил его, поэтому не успел затормозить.
От полученных травм мужчина погиб на месте. Медики, которые прибыли на место ДТП, констатировали его смерть.
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