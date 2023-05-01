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  • В Днепре на Амурском мосту заканчивают укладывать асфальт: когда возобновят движение

В Днепре на Амурском мосту заканчивают укладывать асфальт: когда возобновят движение

Сегодня 17:30
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В Днепре завершают асфальтирование Амурского моста, являющегося одним из основных в городе. Покрытие переправы длиной почти в 1,4 км обновляют с обеих сторон.

Новости Днепра про В Днепре на Амурском мосту заканчивают укладывать асфальт: когда возобновят движение

«Несмотря на запрет правительства на капитальное строительство, Днепр продолжает ремонтировать автодороги. Прежде всего, наиболее нужные для проезда городского общественного транспорта. Я очень надеюсь, что уже сегодня мы откроем Амурский мост. Дальше будем работать по городу. Наши работники будут переходить по ул. Дмитрия Скоробогатова (бывшая Громова)», — отметил мэр Днепра Борис Филатов.

На Амурском мосту все выходные работали около полусотни строителей и два десятка машин дорожной техники. Во время замены асфальта по переправе могли ездить только автобусы общественного транспорта, ведь здесь также чинят участки трамвайного пути.

«Работаем третий день. Сделано немало. Передавали дожди на целый день, но позавчера немного накрапало. А так, как говорится, Бог нам в помощь. Все для людей, все для Победы», — прокомментировал работы дорожников газорезчик ремонтно-строительного управления Юрий Пальчик.

В целом дорожные бригады работают в разных районах Днепра.

Новости Днепра про В Днепре на Амурском мосту заканчивают укладывать асфальт: когда возобновят движениеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Амурском мосту заканчивают укладывать асфальт: когда возобновят движениеРусский

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