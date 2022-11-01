В Днепре на Амурском мосту спасли самоубийцу

Вечером во время патрулирования города полицейские получили сообщение о том, что на Амурском мосту мужчина пытался спрыгнуть в воду.
Прибыв на вызов, патрульные увидели мужчину, который держался за перила и готовился прыгнуть. Полицейские установили контакт с днепрянином. Выяснилось, что тот действительно хотел покончить с собой из-за жизненных проблем.
К счастью, правоохранителям удалось уговорить 39-летнего мужчину не совершать самоубийство. Схватив его за руку, они перетащили его в безопасное место. На место инцидента вызвали медиков, пишет телеграмм-канал «Днепр Оперативный. Война»
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