В Днепре на Амурском мосту произошла авария с участием трамвая: движение затруднено

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Сегодня вечером, 12 января, в Днепре на Амурском мосту произошла авария с участием легкового автомобиля и трамвая.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Предварительно, никто не пострадал.

На этом участке значительно затруднено движение транспорта, кроме того, могут задерживаться трамваи, курсирующие по этому маршруту.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Обновлено: в департаменте транспорта сообщили, что из-за ДТП задерживаются троллейбусы №3 в направлении площади Старомостовая, движение трамваев №6 и №9 временно приостановлено.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Яворницкого грузовик «поцеловал» Toyota (ФОТО).

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