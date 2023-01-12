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  • В Днепре на Амурском мосту автомобиль врезался в отбойник: движение затруднено

В Днепре на Амурском мосту автомобиль врезался в отбойник: движение затруднено

Сегодня 19:43
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Сегодня, 12 января, в Днепре на Амурском мосту произошла авария.

Новости Днепра про В Днепре на Амурском мосту автомобиль врезался в отбойник: движение затруднено

Там Chevrolet врезался в отбойник.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

К счастью, никто не пострадал. Но из-за аварии заблокировано движение на трамвайном пути.

Учитывайте это во время поездок по городу.

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