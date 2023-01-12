В Днепре на Амурском мосту автомобиль врезался в отбойник: движение затруднено

Там Chevrolet врезался в отбойник.
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
К счастью, никто не пострадал. Но из-за аварии заблокировано движение на трамвайном пути.
Учитывайте это во время поездок по городу.
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Александра Лучка
Автор:
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