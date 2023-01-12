В Днепре на Амурском мосту автомобиль врезался в отбойник: движение затруднено

Учитывайте это во время поездок по городу.

К счастью, никто не пострадал. Но из-за аварии заблокировано движение на трамвайном пути.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Там Chevrolet врезался в отбойник.

Сегодня, 12 января, в Днепре на Амурском мосту произошла авария.

Жители Днепра в ближайшее время смогут отметить еще один новый…

Переселенців у Дніпрі годуватимуть гарячими обідами: де поїсти У Дніпрі для переселенців стартувала видача безкошовних гарячих обідів для вимушено переміщених осіб. просмотров

Украинские военные уничтожили вражеский штурмовых и три склада боеприпасов, — Генштаб Украинские защитники "приземлили" российский штурмовик Су-25, а также уничтожили три склада боеприпасов, поразили три района сосредоточения живой силы и военной техники противника. просмотров

Иностранцы смогут служить в Украине по контракту Верховная рада приняла законопроект о прохождении военной службы иностранцами по контракту. просмотров