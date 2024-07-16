В Днепре на Аллее памяти вандалы разбили мемориал

Вандалы разбили часть мемориала, посвященного Героям Майдана и погибшим воинам Днепропетровской области во время АТО/ООС. Предварительно они бросили камни в стеклянные стелы. Там появились трещины.
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
Сейчас хулиганов разыскивают правоохранители.
Аллея памяти Героев Небесной Сотни и погибших воинов АТО – самый масштабный в Украине мемориальный комплекс по увековечиванию Героев АТО и Революции Достоинства. Он состоит из стеклянных стел, на которых размещены фотографии более полутысячи воинов Днепропетровской области, погибших во время боевых действий на Донбассе и на Майдане. При изготовлении стекла использовалась двойная печать фото на стекле и зонированная подсветка.
На Аллее погибших героев размещены фотографии, сделанные военными корреспондентами в зоне боевых действий.
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