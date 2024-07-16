В Днепре на Аллее памяти вандалы разбили мемориал

В Днепре в сквере Героев повредили мемориал на Аллее памяти.

Вандалы разбили часть мемориала, посвященного Героям Майдана и погибшим воинам Днепропетровской области во время АТО/ООС. Предварительно они бросили камни в стеклянные стелы. Там появились трещины.

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